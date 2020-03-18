Виторган отказался от совместной жизни с молодой любовницей

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать свои романтические отношения. Именно эта эффектная артистка сумела утешить актера после его расставания с ведущей Ксенией Собчак.

Весной прошлого года Максим Виторган и Ксения Собчак обнародовали совместное заявление, в котором рассказали о том, что расстались. Уже осенью скандально известная ведущая сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым, который, по слухам, и стал причиной развала семьи. Якобы Ксения увлеклась импозантным мужчиной, еще когда состояла в браке с актером.

Недолго страдал в одиночестве и Максим Виторган. Когда его стали замечать в компании актрисы Нино Нинидзе, поклонники только порадовались за артиста. Кстати, судя по комментариям в Сети, общественность оказалась на стороне именно Максима, сочтя его жертвой интриг Ксении и Константина. А когда стало известно, что Виторган закрутил роман с Нинидзе, то симпатии фанатов оказались именно за ней, дескать, она моложе и привлекательнее Собчак.

Наконец влюбленные дали совместное интервью. Оказывается, искра между актерами проскочила, когда они были в одной компании. Вначале Нино и Максим переписывались, а уже потом их отношения перешли на другой уровень. Интересно, что Нинидзе и Виторган старались скрыть свой роман. "Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать", – рассказала Нино, имея в виду настырных журналистов.

То обстоятельство, что они оба актеры, никак не влияет на их отношения. "Это может быть временное явление, но пока у каждого свой путь, своя ниша", – цитирует Максима Виторгана HELLO! Он признался, что ему очень комфортно с Нино, которая вдохновляет его на творческие свершения. Интересно, что на вопрос, живут ли они вместе, актер ответил отрицательно. "Я считаю, что в отношениях важно свести к минимуму соревнование эго. И еще общение двух людей должно провоцировать личностный рост. До тех пор пока люди растут личностно, отношения будут сохраняться", – высказал мнение актер.

Максим отметил, что для него это важнее даже, чем просто дополнять друг друга. При этом он подчеркнул, что отношения должны провоцировать терпимость и амбициозность.