СМИ: Виторган и Нинидзе собираются пожениться

Подом для слухов стали сами Виторган и Нинидзе. Любовная пара украсила обложку журнала "Hello!". Дело в том, что главным редактором издания является Светлана Бондарчук.
Светские обозреватели из телеграм-канала "Только никому..." убеждены, что если Бондарчук уделяет столько внимания отношениям Виторгана и Нинидзе, значит для этого есть очень весомые причины. Ни для кого не секрет, что свадьба знаменитостей является отличной темой, позволяющей глянцевым онлайн-изданиям привлекать внимание читателей.
Стоит отметить, что подобные слухи противоречат тому, что Максим Виторган говорил ранее. Артист признавался, что несмотря на роман с Нинидзе, знаменитости не живут вместе. Личностный рост для них – важная часть жизни.
Максим отметил, что для него это важнее, чем просто дополнять друг друга. При этом он подчеркнул, что отношения должны провоцировать терпимость и амбициозность.
"Я считаю, что в отношениях важно свести к минимуму соревнование эго. И еще общение двух людей должно провоцировать личностный рост", – говорил он.
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