"Трудно сохранять хладнокровие": Еремеев раскрыл правду о шоу "На самом деле"

Тимур Еремеев доволен коллективом, в котором ему довелось работать. По его словам, и на съемочной площадке шоу "На самом деле", и за ее пределами трудятся профессионалы. Артист добавил, что они приняли его в команду и во всем помогают.
Что касается скандальных историй, которые озвучиваются в шоу "На самом деле", отношение к ним у новоиспеченного ведущего неоднозначное. Иногда Тимур Еремеев сочувствует героям, а чью-то логику понять не может.
Сложнее всего ведущему переживать истории, связанные с детьми. "Очень трудно сохранять хладнокровие", – цитирует Тимура Еремеева Teleprogramma.pro. При этом он раскрыл правду о шоу "На самом деле". По словам артиста, и он, и эксперты передачи – такие же люди, как и те, кто находится по другую сторону экрана.
Как писали "Дни.ру", Тимур Еремеев сменил в качестве ведущего шоу "На самом деле" Дмитрия Шепелева. Актер стал известен после того, как рассказал, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Отметим, что далеко не все россияне положительно восприняли смену ведущего. Многих раздражает Тимур Еремеев, снискавший скандальную славу.
Напомним, что шоу "На самом деле" выходит с лета 2017 года на Первом канале. В студии обсуждают скандальные истории, а героев программы проверяют на детекторе лжи.
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