Гоген Солнцев накинулся на Боню

Актер признался, что они с Катюшей тоже поддались всеобщей истерии. Хотя он не исключает, что мир все-таки сошел с ума, и большинство принятых мер лишние.
Гоген с женой-пенсионеркой сейчас находятся на даче в бункере. Они приняли решение временно самоизолироваться. Кроме того, они накупили круп, консервов и воды на случай, если история с коронавирусом затянется на неопределенный период. Как говорится, лучше перестраховаться.
Эти подробности Солнцев публично огласил в своем инстаграм-аккаунте. Шоумен также высказался в адрес Виктории Бони, которая накануне сделала жуткое заявление. Телеведущая отметила, что рада появлению коронавируса. По ее мнению, инфекция поспособствует очищению планеты от перенасыщения.
"Она дура, кажется? Ее пусть вычистит", – возмутился Гоген.
Фолловеры согласились с мнением Солнцева. Они утверждают, что в последнее время Боня нередко перегибает палку. Фанаты пожелали телеведущей столкнуться с коронавирусом, чтобы неповадно было так высказываться.
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