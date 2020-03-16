Органы стремительно отказывают: престарелую жену Солнцева парализовало перед родами

Страшная новость огорошила сегодня всех, кто знает и любит Гогена Солнцева: его супругу парализовало. Катюша собиралась подарить звезде "Дома-2" наследника и даже запланировала дорогую операцию по пересадке матки, но внезапно оказалась в инвалидной коляске.
"Катя совсем плоха, – цитирует Гогена Sobesednik. – Два дня лежит обездвиженная, ее парализовало. Прогнозы очень неблагоприятные. Она плачет, просит меня вернуть ее к жизни".
Пока все плохо. Старушке, очевидно, нельзя рожать. Если она просто сможет ходить, это уже будет чудом. Как говорят, органы стремительно отказывают.
"Катя в депрессии, – вытирает с напудренной щеки скупую мужскую слезу Гоген. – Она говорит, что хочет наложить на себя руки, ведь она так мечтала подарить мне ребенка. Я сделаю все, чтобы она поправилась, но сами понимаете, я не Господь Бог".
Солнцеву приходится трудно с такой женой. То она страшно пьет, то связывается с бомжами, то обривается наголо, то оказывается в психушке или реабилитационном центре. Любовь зла...
Напомним, что 12 апреля 2018 года в столичном Дворце бракосочетания №4 пара официально зарегистрировала отношения. С тех пор Гоген и Катя остаются одной из самых эпатажных пар российского шоу-бизнеса.
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