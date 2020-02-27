"Столько страсти": Гоген Солнцев сходил на выставку извращений с престарелой женой

Поход Гогена Солнцева на приватную выставку вместе с 65-летней женой Екатериной и 59-летней любовницей Лидией можно назвать культурным досугом с некультурным содержанием. Согласно снимку, который шоумен опубликовал в своем инстаграм-аккаунте, троица посетила БДСМ-выставку. Тему обсуждает "Экспресс-газета".
"Был со своими малышками на необычной приватной выставке. Нам так все понравилось! Я даже не подозревал, что в моих куколдочках столько неизрасходованной страсти и тайных желаний", – подписан фото Солнцев.
Интересно, что Гоген назвал своих возлюбленных "куколдами" (от англ. cuckold – "рогоносец"). Такое определение получают люди, которым нравится наблюдать, как его вторая половина занимается сексом с другим. Видимо, Солцев намекнул, что постель теперь они делят втроем.
Подписчики шоумена отнеслись к публикации с юмором.
"50 оттенков пенсии", "Ваше бисексуальное трио – прекрасная тема для новой передачи Малахова", "Бабколюб", "Как всегда, в своем репертуаре. Главное, не останавливайся", "Шведская семья? ", – написали фолловеры.
Ранее сообщалось, что Гоген Солнцев вместе с любовницей Лидией якобы провел романтический отпуск в Таиланде.
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