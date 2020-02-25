Принц Гарри и Меган Маркл дерзко высказались о запрете Елизаветы II

Последние несколько месяцев СМИ говорят об отказе Меган Маркл и принца Гарри от королевских привилегий. Супруги захотели жить самостоятельно. Они уехали в Канаду в поисках счастья, но позже планы поменялись, и чета стала подыскивать особняк в Майами.
Телефоны Меган и Гарри разрываются от коммерческих предложений. Их зовут в кино, на лекции и другую подобную работу. Инсайдеры сообщали, что в планах у Маркл создать компанию Sussex Royal и продавать под этим брендом сувенирную атрибутику, игрушки и прочее.
Елизавета II решила высказаться по этому поводу. Она запретила упоминать о причастности к королевской семье в таких целях. Меган и Гарри опубликовали официальное заявление. Они отметили, что отказываются от бренда Sussex Royal добровольно и решение монарха тут ни при чем.
"Хотя кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за границей, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать Sussex Royal или любую итерацию слова Royal на любой территории после перехода, который произойдет весной 2020 года", – отмечается в заявлении.
Британских подданных удивило поведение Меган и Гарри, ведь Елизавета II пожертвовала многим из-за любви к внуку. Королеве якобы пришлось пойти на компромиссы, чтобы не привлекать большого внимания к случившемуся. Теперь Елизавета II зла на Меган.
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