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Шоу-бизнес

Скандал: принцу Гарри и Меган Маркл запретили приближаться к алтарю в церкви

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл последний раз вышли в свет в качестве членов королевской семьи. Совсем скоро они сложат свои обязанности.
прочитано 1325 раз

До "Мегзита" герцогов Сассекских остается всего несколько недель. 31 марта они официально откажутся от титула "Их Королевское высочество" и отправятся в Канаду. Пока принц Гарри и Меган Маркл посетили последнее мероприятие в качестве старших членов британской королевской семьи.

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Как пишет Пятый канал, супруги посетили дневную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества. Также присутствовали герцоги Кембриджские, принц Чарльз и Елизавета II.

Протокол мероприятия изрядно подпортил всем настроение. В нем было прописано, что самой популярной паре королевской семьи не разрешается проследовать к алтарю вместе со старшими членами королевской семьи. Им было предписано занять свои места и ожидать прибытия принца Чарльза с супругой, герцогиней Корнуольской, а также королевы Елизаветы II. Как пишет издание Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл "были взволнованы и расстроены" этим.

Напомним, что в этом месяце Гарри и Меган были на премии Endeavour Fund. На мероприятии их освистали поклонники из-за отказа от королевских обязанностей. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекские были гостями на Mountbatten Festival of Music, где слушали оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.

Принц Гарри и Меган Маркл добровольно приняли решение покинуть королевскую семью и жить самостоятельно. Эту новость Елизавета II восприняла болезненно. Королева не понимает, почему ее внук послушал жену и готов отказаться от монарших обязанностей.

Автор: 10 марта 2020, 13:27

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вот что означает неправильно жениться! Принц получил простолюдинку, разведенку и мулатку в жены, а потерял все, включая "Королевское высочество".
1

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