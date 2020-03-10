Скандал: принцу Гарри и Меган Маркл запретили приближаться к алтарю в церкви

До "Мегзита" герцогов Сассекских остается всего несколько недель. 31 марта они официально откажутся от титула "Их Королевское высочество" и отправятся в Канаду. Пока принц Гарри и Меган Маркл посетили последнее мероприятие в качестве старших членов британской королевской семьи.
Как пишет Пятый канал, супруги посетили дневную службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества. Также присутствовали герцоги Кембриджские, принц Чарльз и Елизавета II.
Протокол мероприятия изрядно подпортил всем настроение. В нем было прописано, что самой популярной паре королевской семьи не разрешается проследовать к алтарю вместе со старшими членами королевской семьи. Им было предписано занять свои места и ожидать прибытия принца Чарльза с супругой, герцогиней Корнуольской, а также королевы Елизаветы II. Как пишет издание Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл "были взволнованы и расстроены" этим.
Напомним, что в этом месяце Гарри и Меган были на премии Endeavour Fund. На мероприятии их освистали поклонники из-за отказа от королевских обязанностей. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекские были гостями на Mountbatten Festival of Music, где слушали оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.
Принц Гарри и Меган Маркл добровольно приняли решение покинуть королевскую семью и жить самостоятельно. Эту новость Елизавета II восприняла болезненно. Королева не понимает, почему ее внук послушал жену и готов отказаться от монарших обязанностей.
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