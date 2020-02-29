Сбежавшая из страны Меган Маркл подорвала здоровье Елизаветы II

Западные СМИ сообщают, что самочувствие 93-летней Елизаветы II ухудшилось на фоне скандалов. Королева страдает от выходок родственников.

В прессе все чаще пишут о том, что здоровье королевы оставляет желать лучшего. Последние месяцы стали для семьи шокирующими. Один отъезд любимого внука в Канаду чего стоит. Могла ли Елизавета II предположить, что Меган Маркл пошатнет устои монархии, когда давала благословение на брак Гарри с американской актрисой?

В начале года пара, недавно ставшая родителями, решила сложить с себя королевские полномочия и переехать на другой материк. Уже 31 марта они лишатся своих титулов и больше не будут получать финансирование из британской казны. Елизавета II на словах поддерживает Гарри, но ей сложно перенести такой удар.

Впрочем, это не все неприятности королевы, случившиеся за два месяца 2020 года. К примеру, ее старший внук Питер Филлипс расстался с супругой, а потом и племянник Дэвид Армстронг-Джонс объявил о разрыве отношений с женой после 27 лет брака.

Ее Величество морально и физически истощена, отмечают западные таблоиды. Издание Us Weekly со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Елизавета устала от "бесконечной драмы".