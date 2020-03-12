Меган Маркл в слезах распрощалась с принцем Гарри

Меган Маркл была вынуждена покинуть Великобританию раньше принца Гарри. Ведь в Канаде остался их десятимесячный сын Арчи. Перед этим супруги устроили прощальный ужин в элитном ресторане отеля "Горинг".
Герцоги Сассекские встретились со своими подчиненными. Они пожелали лично поблагодарить их за работу. Пара закроет свой офис в Букингемском дворце 1 апреля, и некоторые их сотрудники останутся без работы. Меган Маркл и принцу Гарри все же удалось расстаться с ними по-доброму, сообщает The Sun.
Оказывается, знаменитую чету связывали хорошие отношения с сотрудниками офиса. Супруги даже устраивали для них милые сюрпризы – такие, как вечеринки с пиццей. Перед отъездом в Канаду Меган Маркл расплакалась, прощаясь с мужем.
Напомним, Меган Маркл с супругом в начале марта приехали в Великобританию. Принц Гарри пока остался в Лондоне, чтобы завершить начатые дела. С 1 апреля королевская семья прекратит финансирование герцогов Сассекских.
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