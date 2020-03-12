Сообщившая о свадьбе Юлия Высоцкая довела до слез родного деда

Андрей Кончаловский дал откровенное интервью. В нем речь зашла и об актрисе Юлии Высоцкой.

Андрей Кончаловский стал очередным звездным гостем программы Дмитрия Быкова "ЖЗЛ – Жалкая замена литературы". Беседа началась с того, что ведущий сообщил о скором выходе нового фильма прославленного режиссера. Картина называется "Дорогие товарищи" и посвящена Новочеркасскому восстанию рабочих 1962 года.

Режиссер признался, что у него давно уже была эта идея, однако лишь сейчас удалось ее реализовать. Он отметил. что, во-первых, его жена, актриса Юлия Высоцкая, родом из Новочеркасска. "Она казачка, надо сказать. Ее дедушка, между прочим, Мелихов. Просто. Мелихов", – отметил Андрей Кончаловский.

Далее он совершенно неожиданно рассказал интересную историю. Оказывается, дедушка был против решения Юлии Высоцкой выйти замуж за Андрея Кончаловского. "Когда узнал, что Юля решила за меня выйти замуж, он-то думал, что она замуж за Егора выходит (подразумевается сын Андрея Кончаловского. – Прим. ред.). А когда она сказала, что за меня, то он ушел на балкон и стал плакать, скрывая свои слезы", – поведал режиссер.

Разница в возрасте у супругов составляет более 35 лет. Когда стало известно об отношениях Кончаловского и Высоцкой, пошли слухи о неминуемом их расставании. Однако эти разговоры не помешали паре обзавестись двумя детьми: дочерью Марией и сыном Петром, а также обвенчаться в прошлом году.

В новом фильме Андрея Кончаловского, разумеется, нашлось место Юлии Высоцкой. По словам режиссера, она исполняет роль заведующей сектором в Горкоме партии Новочеркасска. Артистке досталась роль идеалистки, человека, прошедшего войну, коммунистки. А события в фильме разворачиваются всего за три дня.