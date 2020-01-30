"Умытые лица": Юлия Высоцкая показала себя без прикрас

Звездная пара совершила променад по улицам Венеции, а позже супруги отправились во Флоренцию, где был запланирован мастер-класс режиссера. Оттуда Юлия Высоцкая опубликовала в "Инстаграм" личное фото с мужем.
Актриса вместе с избранником занимается скандинавской ходьбой. Пешие прогулки для них – одно из любимых занятий. Юлия Высоцкая предстала на снимке в абсолютно естественном виде – без грамма косметики на лице. По словам артистки, Кончаловскому больше нравятся "умытые лица". Потому вне сцены она практически не пользуется макияжем.
Отметим, последнее время супруги много времени проводят в Италии. Несколько лет назад они купили виллу в Тоскане. Свободное от работы время Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский стараются проводить друг с другом.
Напомним, телеведущая уже более 20 лет замужем за кинодеятелем. Пара демонстрирует идиллию в отношениях. Однако Юлия Высоцкая не спешит называть свою жизнь с мужем романтичной. Как и у всех, у супругов бывают разногласия.
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