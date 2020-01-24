Кончаловский сообщил о смерти после пропажи сына

Андрей Кончаловский, несмотря на преклонный возраст, продолжает работать и вести активный образ жизни. Режиссер поделился своими наблюдениями с поклонниками.

82-летний Андрей Кончаловский весьма прогрессивный человек – у него есть собственные аккаунты в различных социальных сетях, где он рассуждает об искусстве и жизни. На сей раз прославленный режиссер решил обсудить, как понять, в чем талантлив человек.

"Это, наверное, самое главное событие в твоей жизни – когда ты понял свое призвание. К сожалению, большинство людей этим вопросом не задаются. А даже если задаются, то им не везет, и они не находят, зачем пришли в этот мир. Поэтому если ты будешь серьезно задумываться над этим и непрерывно искать, то, может быть, тебе повезет. А, может быть, и нет. Здесь гарантий нет никаких", – признал Андрей Кончаловский.

И все же, по его мнению, есть признак, по которому можно понять, твое это или нет. "Если ты делаешь какое-то дело, не замечая, как летит время, – это твое дело", – убежден режиссер. А еще, считает Кончаловский, дело должно доставлять удовольствие.

"В молодости кажется, что ты бессмертен. А потом начинаешь понимать, что смерть с косой где-то существует, а потом, что она, вообще-то, уже за дверью. Вот и получается, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь", – сообщил кинодеятель.

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