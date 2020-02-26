Мумия: Агузарова ужаснула перетянутым лицом

Максим Галкин запустил на "Ютуб" собственное шоу под названием "Музыкалити". В эфире встречаются два популярных исполнителя разных поколений и оценивают современную музыку. В этот раз героями программы стали 21-летний Тима Белорусских и 57-летняя Жанна Агузарова.
Женщина пришла в студию в больших очках со светоотражающими стеклами, ботинках на платформе, длинной юбке и синем пиджаке. Шею исполнительницы украшали странные ожерелья: одно – с красными шипами, а второе – в серебряных пайетках, похожее на шарф. Но больше всего привлекало внимание лицо – казалось, будто на Жанну дует ветер, поэтому кожа на голове сильно натянута, губы сложены трубочкой, а глаза слегка прикрыты. Макияж был сдержанный, однако выделялись накладные ресницы – довольно пугающее зрелище
Как и обычно, Жанна Агузарова эпатировала рассказами о своем неземном происхождении. Она уверяла, что в прошлой жизни была египетской принцессой, которая отыскала Моисея, и он вывел иудейский народ из рабства. "Я нашла его в ручейке, он там плавал, подобрали, вырастили. Я была дочкой фараона", – фантазирует артистка.
Певица довольно непосредственно вела себя на шоу и спокойно занималась своими делами, будто не обращая внимания на съемочную группу. Она перебирала какие-то записки, пила воду, рассматривала все вокруг, а еще периодически "связывалась с космосом", болтая на непонятном языке.
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