"Две бывших жены": дочь Максима Виторгана перепутали с Ксенией Собчак

Кадрами артистка поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Пользователи соцсети заметили, что дочь Максима Виторгана очень похожа на Ксению Собчак, а не на мать.
23-летняя Полина пошла по стопам родителей и стала актрисой. Она сыграла в фильме "Очень жестокие истории". Верберг опубликовала фото с премьеры. "Моя любовь!", – подписала публикацию бывшая жена Максима Виторгана.
По мнению фолловеров, Полина очень напоминает журналистку в молодости. "Показалось, что это две бывших жены Максима. А это дочь оказалась", – отметил один из подписчиков Виктории Верберг.
Напомним, помимо дочери у Максима Виторгана от артистки есть 19-летний сын Даниила. Актер поддерживает с детьми хорошие отношения. В 2016 году у артиста со второй супругой Ксенией Собчак родился сын Платон.
В настоящее время Максим Виторган счастлив в отношениях с коллегой Нино Нинидзе. Артисты уже познакомили своих детей. По словам экс-супруга Собчак, с появлением Нинидзе его жизнь изменилась в лучшую сторону.
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