Избранница Виторгана похвасталась пышными формами после слухов о помолвке

Эти выходные Максим и Нино провели в Санкт-Петербурге. В Северной столице влюбленные посещали выставки и делали совместные снимки.
Среди прочего в личном "Инстаграм" Нинидзе опубликовала фото, которое, судя по всему, были сделаны не в Питере. Нино позирует в черном сарафане с ярким принтом. Артистка наклонилась вперед и собрала губы в поцелуе. Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь знаменитости.
"О мужчины… мужчины!" – кокетливо написала возлюбленная Максима Виторгана.
Подписчики не могли не отметить, как хороша артистка на фото. "Красивучая, зараза", "Необыкновенная🌹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "О Нино...Нино!😍", "Какая вы красавица 🌺🌺🌺", "Ох,и красота,Вау!", "Нереальная👍🏻 и сарафан-отпад👌🏻", "Наградили же родители красотой такой😍", "Штучная! Редкая!!!" – писали фолловеры избраннице Виторгана.
Добавим, ранее внимательные поклонники заметили на пальце Нино Нинидзе кольцо, очень похожее на помолвочное. Естественно, появились слухи о скорой свадьбе артистов. Отметим, чо официальной информации по этому поводу нет.
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