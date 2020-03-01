"Мозги, Люба, включайте": представшую без нижнего белья Любовь Успенскую разнесли в пух и прах

В своем инстаграм-аккаунте Любовь Успенская опубликовала дерзкий снимок. Артистка позировала в обтягивающем фигуру мини-платье с глубоким декольте. Изюминкой же фото стало то, что на нем певица без нижнего белья – под нарядом отчетливо видны очертания груди знаменитости.
Исполнительница в подписи к кадру призналась, что влюблена в своих подписчиков. Также она рассказала, что ей предстоит концерт в Уссурийске. Местные поклонники обещали подарить Любови Успенской уссурийского тигренка, и теперь артистка с нетерпением ждет презент. по словам звезды, пока животное побудет с ней, а потом она отдаст его в зоопарк.
Отметим, что не все с восторгом оценили пост Любови Успенской. Прежде всего, многие стали отговаривать ее от решения взять дикого зверя к себе домой. Некоторые откровенно заявили, что певица не может наладить отношения с собственной дочерью Татьяной Плаксиной: мол, куда уж ей справиться с тигром.
Кроме того, вид Любови Успенской вызвал у многих шок. Скептики посчитали неприличным выставлять напоказ фигуру в такие-то годы. "Мозги включайте, Люба, включайте хоть иногда", – написал один из фолловеров.
Как писали "Дни.ру", ранее в семье Любови Успенской разгорелся скандал – она поссорилась с наследницей. В итоге дочь сбежала из дома на несколько дней, а потом приняла участие в ток-шоу, где очернила имя матери. Позже она извинилась перед родительницей, но все же предпочла жить вдали от нее.
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