Глюк'оZа бросилась защищать Успенскую от нападок Собчак

На днях между Любовью Успенской и Ксенией Собчак разгорелся скандал. Артистка стала гостьей шоу "Док-Ток" на Первом канале, где обсуждали ее личную жизнь. Журналистка начала задавать Успенской вопросы, касающиеся воспитания и поддержки дочери. Артистка оскорбилась, поскольку Собчак намекнула на то, что она плохая мать. В итоге певица прервала интервью и покинула студию Первого канала.
На защиту Успенской встала ее давняя подруга – певица Глюк'оZа. Наталья Чистякова-Ионова опубликовала их фотографию в "Инстаграм" и написала слова поддержки, поздравив 66-летнюю артистку с днем рождения.
"Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за все, что происходит в твоей семье. Все на твоих хрупких плечах! Мы многое видели и знаем друг о друге, мы всегда делимся тем, что у нас на душе и, конечно, мы всегда поддерживаем друг друга", – высказалась Глюк'оZа.
Певица отметила, что Любовь проходит непростой период в жизни. На днях СМИ стало известно о ее расставании с бизнесменом Александром Плаксиным.
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