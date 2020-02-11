Любовь Успенская отказалась помочь больной дочери

Репортеры узнали, как живет Любовь Успенская после отъезда ее дочери Татьяны Плаксиной в Америку. В Сети не утихает шумиха, вызванная резонансным интервью наследницы певицы.

Любовь Успенская приходит в себя после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Певица снова начала выступать и гастролировать. Она убеждена, что только музыка и работа смогут возродить ее после того мерзкого скандала, который разразился в результате интервью ее дочери, когда она на всю страну обвинила артистку в насилии, как моральном, так и физическом.

Певица призналась, что ей было тяжело выйти на сцену. Только поддержка зрителей смогла ее ободрить. "Я поняла, что артиста не может никакое горе сломать. Наоборот, оно сделает крепче, сильнее. Я уже на второй песне была артисткой, пела даже лучше, чем могу. Никто и ничто не может забрать мои силы. Никакой позор и скандал против меня не сделают меня больной", – заявила Любовь Успенская.

В результате долгих разбирательств Татьяна Плаксина, которой, по словам адвоката певицы, поставили хронический шизофреноподобный психоз, уехала в Америку к отцу. Недавно она обратилась к Любови Успенской, чтобы та прислала ей зубные протезы. Напомним, что в результате некоего происшествия в Коста-Рике Татьяна лишилась нескольких зубов и сломала челюсть. Успенская ответила ей отказом.

"Понимаете, она написала: "Когда будут протезы?" Это опять не просьба, а приказ! Я ей ответила: "Ты взрослый человек. Я на гастролях, у меня нет возможности сейчас заниматься этими вопросами. У тебя есть папа. Пожалуйста, решайте все проблемы и нужды без меня", – рассказала Любовь Успенская. Она отметила, что у нее нет другого выхода.

Певица заявила, что не простила дочь. И на то, чтобы простить и отпустить, нужно потратить много времени, возможно, годы. "Она сама понимает: то, что она натворила, невозможно простить за один день. Нужно время. И то я не знаю. Она сожгла все мосты. Не оставила ни малейшего шанса на примирение..." – цитирует артистку "Собеседник".