Вскрылись шокирующие данные о браке оскандалившейся Любови Успенской

Артистка собиралась развестись с избранником, но выяснила, что ей не придется возиться с документами. Дело в том, что ее брак с Александром Плаксиным был фиктивным.
В окружении звезды рассказали, что исполнительница и бизнесмен поженились в Лас-Вегасе, где бракосочетание не имеет юридической силы. Влюбленные могут поехать туда и стать супругами за 15 минут, имея при себе минимум документов.
Оказывается, Любовь Успенская об этом не знала, сообщает Starhit.ru. Возможно, у знаменитости просто не было времени вдаваться в подробности. Для того, чтобы брак певицы с Плаксиным считался официальным, им надо было зарегистрироваться также в другом штате Америки или в России.
Напомним, в 2019 году браку Любови Успенской и предпринимателя исполнилось 30 лет. Недавно выяснилось, что пара около года не живет под одной крышей. По словам королевы шансона, муж испортил ей жизнь: разбаловал их единственную дочь Татьяну, а теперь якобы пытается посягнуть на имущество.
В настоящее время супруг Любови Успенской живет в США. Недавно к нему приехала их дочь Татьяна. Как писали "Дни.ру", ранее в семье певицы разгорелся скандал – она поссорилась с наследницей. В итоге дочь сбежала из дома на несколько дней, а потом приняла участие в ток-шоу, где очернила имя матери. Позже она извинилась перед родительницей, но все же предпочла жить вдали от нее.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
В СССР всё было нормально!
Форум - помойка
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Секс символы сегодня
Началась Масленица. Кто как отмечает?