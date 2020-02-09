Лера Кудрявцева вынудила известного актера сделать предложение

Гостями одного из последних выпусков "Секрета на миллион" стали Алексей Кравченко и Надежда Борисова. К слову, ведущей шоу является Лера Кудрявцева.

В эфире программы светская львица задала актеру вопрос, смог бы он сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо в эфире программы. Мужчина, на удивление, не раздумывая, дал положительный ответ.

После этого Алексей встал на одно колено перед Надеждой на глазах у изумленной публики и произнес: "Выходи за меня. У меня много минусов – но твои минусы я обожаю больше всего". Происходящее шокировало Борисову, ведь она абсолютно не была готова к такому повороту событий. Тем не менее, она согласилась на предложение избранника, после чего расплакалась.

Напомним, Алексей и Надежда вместе уже больше 15 лет. Все это время актеры жили в так называемом гражданском браке. Конечно, разговоры о свадьбе заводились неоднократно, но на обсуждениях все и заканчивалось.

Лишь однажды за столько долгий период Борисова и Кравченко попытались подать заявление на регистрацию брака. Но когда они приехали в ЗАГС, тот был закрыт. Тогда влюбленные отбросили попытки официально узаконить отношения.