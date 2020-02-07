Молодая любовница Евгения Петросяна перенесла серьезную операцию

Молодая возлюбленна Евгения Петросяна обычно отдает предпочтение скромным нарядам. Девушка не носит мини-платья с глубоким декольте и высокие каблуки, как другие представительницы слабого пола в ее возрасте.

Но, как оказалось, это связано, прежде всего с проблемами со здоровьем. Как оказалось, недавно Татьяна перенесла серьезную операцию.

Накануне любовница сатирика опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте. На фото она запечатлена в джинсах-кюлотах, рубашке в клетку и замшевых ботинках на плоской подошве. Любопытный фолловер поинтересовался, надевает ли Брухунова хоть изредка туфли на каблуках.

"После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на 3 года", – призналась избранница Петросяна.

Как оказалось, хирургическое вмешательство проходило в медицинском центре А.Н.Бегмы. "Мне очень повезло и операцию провёл лично Андрей Николаевич. С его легкой руки все зажило очень быстро. Но осталось множество тонкостей о которых нужно помнить", – поведала любовница комика.

Стоит отметить, что поклонникам Брухунова отвечает довольно язвительно. Так, например, одна из подписчиц посоветовала Татьяне поменять стиль и начать надевать платья. "Вы носите в мороз летящие платья? Круто! Я с головой дружу. И "летящие платья" ношу только в теплое время года. И вам советую", – иронично отметила пассия Петросяна.