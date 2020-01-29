Молодую жену Петросяна заподозрили в беременности из-за огромного живота

На снимках, опубликованных телеграм-каналом "НеМалахов", у избранницы юмориста виден большой живот. Татьяна Брухунова запечатлена возле зеркала в объемном свитере, не скрывающем округлости ее тела.
Однако официальных подтверждений тому, что жена Евгения Петросяна действительно ждет ребенка, нет. Можно предположить, что девушка просто неудачно выбрала ракурс для съемки или неправильно подобрала одежду, которая добавила ей объема в области живота.
Кроме того, избранница Евгения Петросяна могла просто располнеть. Известно, что жена юмориста не отказывает себе во вкусной пище. Брухунова часто выкладывает в своем "Инстаграм" кадры, сделанные в ресторанах, или же показывает, как готовит сама различные аппетитные блюда.
Примечательно, что супругу Евгения Петросяна уже не в первый раз подозревают в беременности. Ранее Брухунову записали в будущие мамы только потому, что она подписана на аккаунты, посвященные воспитанию детей. Отметим, что сам артист не реагирует на подобные слухи.
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