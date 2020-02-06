Молодая жена Петросяна сменила имидж

30-летняя супруга Евгения Петросяна тщательно следит за собой. Она регулярно посещает косметолога, делится с поклонниками новинками различных средств для ухода за лицом и телом, причем дает очень подробные инструкции и даже называет места, где эти средства покупала. Татьяна Брухунова подчеркивает, что не делает рекламы, а лишь показывает, чем сама пользуется.
На одном уходе она решила не останавливаться. На сей раз супруга прославленного юмориста отправилась к парикмахеру. Ничего радикального она с собой не сделала, ограничившись лишь процедурой тонирования. Имеющая от природы темные волосы, Татьяна Брухунова решила их осветлить. Теперь они стали рыжими. Полученным результатом она осталась довольна.
Фанаты жены Петросяна пришли в восторг. Они рассыпались в комплиментах, заявив, что новый цвет волос "омолодил" Брухунову на несколько лет. Также пользователи Сети выразили надежду, что на этом преображения не закончатся, и Татьяна займется своим гардеробом. По всей видимости, не все поклонники одобряют ее стиль. Судя по комментариям, которые Татьяне Брухуновой оставляют на ее официальной страничке в социальной сети "Инстаграм", фанаты предпочли, чтобы та забросила подальше мешковатые штаны и свободные свитеры и отдала предпочтение модным приталенным нарядам.
Отметим, что Татьяна Брухунова отличается твердым характером, потому как не идет на поводу у общественного мнения. Она делает только то, что хочет, и выглядит так, как ей нравится. Супруга Евгения Петросяна не раз говорила фанатам, что не реагирует на негатив "диванных критиков" и тех, кто ее оскорбляет.
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