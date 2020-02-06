200-килограммовый сын Сафронова отказался худеть

Наследник знаменитого художника Никаса Сафронова поделился своими взглядами на жизнь. По словам пианиста, когда-то он был очень стройным и привлекательным по стандартам сегодняшней моды и красоты.
Лука Затравкин объяснил, почему не хочет худеть. "Я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал. Я постоянно парился о том, как я выгляжу, что со мной происходит, где я нахожусь, как я буду смотреться", – цитирует музыканта Life.ru.
29-летний сын Сафронова утверждает, что зацикленность на собственной внешности мешала ему работать, радоваться мелочам и получать удовольствие от жизни. Он уверен, что люди не должны следовать навязанным журналами моды и кутюрье стандартам.
Лука Затравкин призвал пользователей соцсетей перестать переживать. Он уверен, что постоянные волнения – главный бич современного мира. Со своей стороны, пианист пообещал личным примером бороться с навязанными стереотипами.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Что случилось с дочкой Успенской?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Секс
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Жена должна подчиняться
Старше парня на семь лет