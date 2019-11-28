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Шоу-бизнес

Луке Затравкину срочно требуется операция

Фото: www.globallookpress.com
Во всех СМИ продолжает греметь история о застрявшем в унитазе на борту самолета сыне Никаса Сафронова – Луке Затравкине. Накануне всплыли новые подробности о состоянии здоровья пострадавшего пианиста.
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Оказалось, что наследнику известного художника требуется срочная операция. Если он не согласится на хирургическое вмешательство, то может умереть.

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По словам диетолога клиники "Оригитея" Марият Мухиной, у музыканта четвертая степень ожирения. Медик утверждает, что он пищеголик, который не хочет лечиться.

"При такой пищевой зависимости ему поможет бариатрическая операция. Луке нужно срочно решаться, так как это его последний шанс", – поведал PR-директор доктора Вадим Горжанкин.

Все дело в том, что у Луки очень растянут желудок, буквально с ведро. Это из-за того, что он ест слишком большими порциями. 

"Он говорил, что не может сидеть на диете", – отметил PR-директор Мухиной.

Отметим, ранее Затравкин уже обращался в клинику за помощью. Это было около трех лет назад. Уже на тот момент ситуация была критической.

28 ноября 2019, 17:55

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