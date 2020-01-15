Двухсоткилограммовый сын Никаса Сафронова тяжело заболел после засоса в туалете

В начале декабря 2019 года Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Из-за своих габаритов прославленный музыкант не смог выбраться из туалета в самолете, когда тот начал снижаться. Его буквально засосало. Свидетели происшествия рассказывали, что сидя на унитазе, сын художника Никаса Сафронова бил по стенам, истошно выл и царапал дверь.
Пока бортпроводники помогали Луке Затравкину выбраться, один из пассажиров снимал происходящее на телефон, а потом разместил ролик в Интернете. После обнародования провокационного видео пианиста затравили в Сети из-за лишнего веса. Сейчас он, кстати, составляет 242 килограмма.
В новом интервью сын Никаса Сафронова признался, что травля негативно сказалась на его здоровье. "Из-за того случая и столь сильного общественного резонанса я тяжело заболел. Иммунитет упал в связи с переживаниями, нервным стрессом. Лежал больше 20 дней, принимая антибиотики", – признался Лука Затравкин.
Музыкант поспешил успокоить многочисленных поклонников. Он сообщил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, однако все еще не полностью здоров. "Сменил обстановку, улетел из столицы на несколько недель", – цитирует пианиста Starhit. По совету лечащего врача сын Никаса Сафронова выбрал теплую страну, где его бы вряд ли кто узнал. Музыкант отправился в Занзибар. Там он намерен съездить на сафари, полюбоваться дикой природой и искупаться в океане.
Ограничивать себя в чем-то на отдыхе, особенно в том, что касается еды, Лука Затравкин не намерен. "Я вообще выступаю за бодипозитив. Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью никому при этом не мешая своими габаритами!" – объявил сын Никаса Сафронова.
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