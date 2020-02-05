"Что вы наделали?": вывалившая большие губы Эвелина Бледанс вызвала отторжение

Звезда создала новую маску для "Инстаграм" и показала ее поклонникам. Артистка предложила фолловерам примерить типаж дерзкой медсестры.
Эвелина Бледанс позировала, выпятив накрашенные яркой помадой винного оттенка губы. Глаза она подчеркнула насыщенными сливовыми тенями для век. Ее образ завершила медицинская шапочка, сообщает Пятый канал.
Для большей соблазнительности знаменитость сделала такое выражение лица, что некоторым россиянам показалось, что она с ними флиртует. Поклонники одарили артистку комплиментами, отметив, что с детства помнят ее в образе медсестры из "Маски-шоу".
Однако у некоторых откровенно сексуальный образ вызвал отторжение. "Ужас", "Ну прямо предел мечтаний, как глупо", "Так вот откуда мода пошла на увеличение губ. Ох, Эвелиночка, что вы наделали", - написали Эвелине Бледанс фолловеры. "Мои губы были эталоном в начале бума на силикон", – ответила актриса.
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