Телеведущая Эвелина Бледанс по-хамски обратилась к россиянам. Знаменитость дала народу весьма циничный совет.

Артистка прокомментировала предложенные президентом России Владимиром Путиным меры государственной поддержки семей с детьми. Она призналась, что не сильно вслушивалась в речь главы государства. Из-за этого Бледанс даже не знала, что сказать в разговоре с журналистами.

"Я даже не знаю, что в таком случае мне нужно прокомментировать. Молодец Путин или что? Молодец", – высказалась знаменитость в интервью телеканалу "Царьград". Она отметила, что ей "с этого ничего", т.к. заводить детей Эвелина больше не планирует.

Она также заявила, что лучшей мотивацией для поднятия демографии является материальное обеспечение молодых семей. Звезда отечественного шоу-бизнеса призвала людей маргинального типа не заниматься деторождением.

"Конечно, деньги – главная мотивация для людей. Другое дело, чтобы не рожали алкоголики, которые будут эти деньги пропивать, материнский капитал, хотя он, по-моему, идет только на покупку жилья и что-то такое, пропить, вроде как, нельзя. Наши умудрятся все пропить, если надо", – заметила Бледанс. Она уточнила, что идеи правительства ей по душе, однако поинтересовалась, почему ничего не было сказано о людях с ограниченными возможностями.