Полуголая Эвелина Бледанс похвасталась своими сочными ананасами

Звезда нежится под теплыми солнечными лучами. Эвелина Бледанс разместила в соцсети довольно горячее фото, на котором предстала в откровенном образе. "Компанию" ей составили два очень спелых ананаса.
Примечательно, что, находясь в Таиланде на территории комплекса Centara Boutique Collection, артистка решила традиционно провести канун Нового года – за просмотром одного из федеральных каналов.
Внимание звезды привлекла певица Лайма Вайкуле. "По вечерам у нас на вилле работает телевизор, и вижу, как никогда, многих исполнителей. Сейчас снова смотрю на Лайму Вайкуле на 1-м и убеждаюсь, что она по-прежнему самая стильная на нашей эстраде. Глаз невозможно оторвать – какая магия!", – написала Эвелина Бледанс. Также она поинтересовалась у фолловеров, кого они ждут на экране в праздничные дни.
Внимание поклонников привлекли сочные фрукты в руках Эвелины Бледанс. "Как Вам не стыдно? Сидите травите душу такими спелыми ананасами, что их аромат из дисплея телефона чувствуется! Стервушка", – поругал телезвезду один из ее подписчиков.
Отметим, что Эвелина Бледанс отдыхает на пляже Май Кхао. Там в прошлом году свой отпуск провела Анастасия Волочкова. Май Кхао входит в топ лучших тайских пляжей и значительно отличается от известного многим людного Патонга.
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