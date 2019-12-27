"Нет отца – будет потом": Эвелина Беданс ошарашила словами о детях

Эвелина Бледанс высказалась об абортах. Она раскритиковала призыв звезды шоу "Дом-2" Алены Водонаевой не рожать в бедных семьях.



Артистка резко негативно относится к искусственному прерыванию беременности. Она советует женщинам задуматься, прежде чем пойти на такой шаг. Эвелина Бледанс отметила, что аборт может навсегда лишить их радости материнства.

Актриса убеждена, что бедность – всего лишь отговорка для тех, кто ленится работать. По ее мнению, родители, желающие обеспечить достойную жизнь своим детям, должны трудиться, а не пенять на судьбу.

"Я считаю, что если Бог дал детей – даст и на детей. Мне трудно говорить о том, что есть, например, люди, которые говорят: "Мы не можем заработать, нам нечего есть", – цитирует звезду Пятый канал. При этом она добавила, что сама всегда работала: была и грузчиком, и продавцом на рынке, и лепщиком игрушек.

Эвелина Бледанс посоветовала женщинам хорошенько подумать, прежде чем решаться на серьезный риск для здоровья, либо вовсе отказаться от прерывания беременности. "Аборт — это страшное дело… Сделав аборт, вы больше никогда не сможете услышать детского смеха в своем доме", – обратилась телеведущая к представительницам прекрасного пола.

По мнению Эвелины Бледанс, безвыходных ситуаций не бывает. Актриса отметила, что матери всегда могут обратиться за финансовой помощью к родным и близким. Она уверена, что ничего не сможет заполнить пустоту, которая появится без детей в старости.