Юлия Барановская оправдалась за оскорбление мужа Ксении Бородиной

Накануне Бородина показала личное сообщение, которое ей прислала Барановская. В нем бывшая возлюбленная Андрея Аршавина извинилась за свои слова.
"Мне правда очень стыдно, что мой ответ на простой вопрос в Инстаграме связали с вами. Как ты понимаешь, я никогда в жизни не написала про твою жизнь. Хочу извиниться за ситуацию", – заявила Юлия.
Все началось с того, что Барановская предложила своим поклонникам задать ей несколько вопросов. Один из них звучал так: "Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика?".
Юлия, в свою очередь, ответила, что в таком случае не назвала бы подобную особь мужского пола мужчиной. Но, как оказалось, речь в вопросе шла о супруге ведущей телестройки Курбане Омарове. Ведь Шантиком зовут кота Ксении.
Как оказалось, Юлия Барановская и не подозревала, что это кличка домашнего питомца ее коллеги. Поэтому она без труда извинилась за свое высказывание, так как оно не было осознанно адресовано мужу Бородиной.
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