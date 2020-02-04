Севшая в лужу Алена Водонаева резко ответила Владимиру Путину

Экс-участница шоу "Дом-2" слишком близко к сердцу восприняла высказывание российского лидера в адрес критиков программы материнского капитала. Владимир Путин в жесткой форме прокомментировал мнение Алены Водонаевой и ее единомышленников, назвав подобных личностей моральными уродами.
Такого поворота знаменитость явно не ожидала и осмелилась выступить с ответной критикой в адрес президента России. По словам Алены Водонаевой, Владимир Путин ее разочаровал. Она отметила, что до этого воспринимала его как привлекательного и сильного мужчину, пример для подражания.
"Разве красиво это со стороны президента – не разобравшись, и даже если бы разобрался, – так комментировать мнение своего народа?" – цитирует ведущую "Экспресс газета". Напомним, что подобными эпитетами со стороны главы государства критики программы материнского капитала удостоились после громкой публикации Алены Водонаевой в ее микроблоге.
Напомним, ранее блогер, образно говоря, села в лужу из-за своих скандальных высказываний. Звезда, не стесняясь в выражениях, раскритиковала новую инициативу российских властей. По мнению Алены Водонаевой, солидная господдержка семей с детьми негативно скажется на качестве жизни граждан страны, потому что многие россияне начнут рожать только ради денег.
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