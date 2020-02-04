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Шоу-бизнес

Севшая в лужу Алена Водонаева резко ответила Владимиру Путину

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Алена Водонаева выступила с критикой президента России. Блогер и ведущая заявила, что разочарована его словами.
прочитано 767 раз

Экс-участница шоу "Дом-2" слишком близко к сердцу восприняла высказывание российского лидера в адрес критиков программы материнского капитала. Владимир Путин в жесткой форме прокомментировал мнение Алены Водонаевой и ее единомышленников, назвав подобных личностей моральными уродами.

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 Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Такого поворота знаменитость явно не ожидала и осмелилась выступить с ответной критикой в адрес президента России. По словам Алены Водонаевой, Владимир Путин ее разочаровал. Она отметила, что до этого воспринимала его как привлекательного и сильного мужчину, пример для подражания. 

"Разве красиво это со стороны президента – не разобравшись, и даже если бы разобрался, – так комментировать мнение своего народа?" – цитирует ведущую "Экспресс газета". Напомним, что подобными эпитетами со стороны главы государства критики программы материнского капитала удостоились после громкой публикации Алены Водонаевой в ее микроблоге. 

Напомним, ранее блогер, образно говоря, села в лужу из-за своих скандальных высказываний. Звезда, не стесняясь в выражениях, раскритиковала новую инициативу российских властей. По мнению Алены Водонаевой, солидная господдержка семей с детьми негативно скажется на качестве жизни граждан страны, потому что многие россияне начнут рожать только ради денег.

Автор: 4 февраля 2020, 11:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Молодец Алена!!! Говорит правду, а шакалы на нее накинулись.
если следовать ее логики то только алкоголики и рожают и их 99 %, но это оскорбление большинства женщин России.
Гость
Ответить
каждый имеет высказывать свое мнение, а умный человек - выслушать и сделать свои выводы, не говоря вслух свое мнение, особенно президент и мужчина.
Гость
Ответить
каждый имеет высказывать свое мнение, а умный человек - выслушать и сделать свои выводы, не говоря вслух свое мнение, особенно президент и мужчина.
Гость
Ответить
Эта чумичка с силиконовыми губами из Дома 2 еще смеет открывать свой поганый рот?
Гость
Ответить
шалашовка открыла рот <цензура>-<цензура>-<цензура> ловила бы слудующего мужа а то скоро жить не на что будет
Гость
Ответить
Молодец Алена!!! Говорит правду, а шакалы на нее накинулись.
1

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