"Пора Ксю проучить": коварный Малахов выставил Собчак виноватой

Андрей Малахов и Ксения Собчак продолжают обмениваться изящными подколами. На сей раз популярный телеведущий отреагировал на обнародованный коллегой анонс ее нового шоу на Первом канале, причем сделал в своем фирменном, несколько эпатажном, стиле.

Все началось с того, что Ксения Собчак обнародовала анонс своей программы на "первой кнопке". Он начинается с того, что гламурная блондинка уснула в наполненной ванне, и вода незаметно перелилась через край и буквально затопила всю комнату. Ксения проснулась от звонка телефона, при этом на дисплее высветилось имя "Андрей". Вероятно, на том конце этот человек пожаловался на то, что вода льется к нему в квартиру, на что Собчак оправдалась, что просто очень тщательно готовится, а затем капризно заявила, что ему вообще давно пора сделать ремонт.

С "ответкой" выступил Андрей Малахов. В ролике показано, как телеведущий прохаживается по квартире, где в спальне с потолка капает вода. Шоумен кому-то позвонил. "Ну, снимай уже трубку, але! Ну, что за люди! Я на втором (Андрей Малахов выдерживает многозначительную паузу. – Прим.ред.) этаже, и до меня дошло, а... Нужно было уехать в Париж на один день, чтобы она затопила всех... Ну, что за человек!.." – возмутился шоумен.

В этот момент, видимо, на том конце ответили. "Але, Ксюш, моя дорогая, ты все в ванной?.. (и далее в сторону) Она в каждой ванне затычка!.. Ремонт, говоришь. Да мы к ремонту всегда готовы, видел твой, в красном, в черном. Боже, такой вчерашний день, моя дорогая! Давай уже вылезай из ванны, а то дальше анонсов опять дело не дойдет..." – подколол собеседницу Андрей Малахов.

Дальше он положил трубку и обратился в камеру. "Вообще, пора Ксю проучить! Пусть она будет во всем виновата. Давайте затопим наших соседей на первом", – с этими словами довольный шоумен включил воду из крана и направил струю на пол. Несмотря на то, что ни Ксения Собчак, ни Андрей Малахов не уточняли, кого конкретно они имели в виду своих роликах, общественность в комментариях все поняла однозначно – речь идет о самых популярных ведущих нашей страны.