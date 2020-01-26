Шокирующее фото Андрея Малахова стало сенсацией

В Сеть попало шокирующее фото телеведущего Андрея Малахова. Молодой шоумен позирует на снимке в компании коллеги Екатерины Стриженовой.



Екатерина Стриженова и Андрей Малахов являются давними друзьями. Дружбе не помешал тот факт, что теперь они работают на разных каналах.

Совместная архивная фотография, сделанная 23 года назад, Андрей Малахов сопроводил в социальных сетях небольшой историей, которую он посвятил поздравлению Екатерины Стриженовой с днем рождения. "Мое новоселье в Москве. Моя первая столичная домашняя вечеринка. Все еще впереди – мы счастливы, молоды и беззаботны. Ты уже тогда настоящая звезда и пример для подражания. Рад, что за все эти годы ты осталась такой же светлой и доброй Катюшей, какую мы тебя ценим и любим", – цитирует знаменитость сайт "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что в 1997 году Екатерина Стриженова начала работу ведущей в программе "Доброе утро", а Андрей Малахов в этой же передаче стал специальным корреспондентом.

Ранее журналистка Яна Поплавская решила раскрыть правду в своем "Инстаграм". Она уточнила, что снятую Андреем Малаховым передачу не показали в ряде российских регионов. Ее увидели только жители Дальнего Востока. По мнению Поплавской, истину об исчезновении ребенка пытаются скрыть "наверху".

"Я хочу, чтобы вы поняли, что происходит дикое беззаконие вокруг истории исчезновения Влада Бахова! В этой программе я говорила о липкой и мерзкой лжи, которая охватила город, где жил Влад", – написала артистка. Она отметила, что снятое ею видео – фрагмент передачи, во время которой Андрей Малахов вышел в прямой эфир в соцсетях.

