Шокирующее фото Андрея Малахова стало сенсацией

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
"Это же подлость": мать откровенно о расставании Пелагеи с мужем
Официальное заявление отказавшегося от всех Сергея Лазарева
партнеры
Воскресенье 26 января
Лента новостей
09:57
День колдунов: названа жуткая опасность 28 января
08:21
Порадуй скотину: необычные приметы на 27 января
20:07
Коронавирус больно ударил по Водяновой
18:29
Дональд Трамп прилюдно сел в лужу
17:47
Зарплата и штрафы: раскрыта подноготная шоу "Дом-2"
17:11
"Потрясение и предательство": жуткому виду запустившего себя Григорьева-Апполонова нашли объяснение
16:55
"Прикрывается трупами": Галкину врезали за гнусную спекуляцию
16:22
Отвергнутый Газманов поставил жесткий ультиматум избраннице
15:52
Лобода похвасталась удивительным раритетным фото
15:06
"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
14:44
Вырезавшая грудь Кудрявцева поделилась неожиданным снимком
14:23
Влез в долги: появились данные о неприятном положении Прилучного
13:53
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
13:27
Высоцкая показала сына-подростка после пропажи
12:48
"Мордой по асфальту таскали": покрасневшая Бузова вызвала ужас
12:15
"Так постарел": Боярский без шляпы напугал россиян своим видом
11:47
Кристина Асмус сообщила о большой потере
11:20
Земфира сделала важное заявление после слухов о тяжелом заболевании
10:54
Бросил Пугачеву с детьми: Галкин сбежал от жены на другой конец света
10:37
Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
10:13
"Упал лицом": сын Бледанс серьезно пострадал
10:07
"Вам не надоело еще?": родных Заворотнюк требуют к ответу
08:01
Ермилов день: зачем сидеть дома и следить за кошками 26 января
06:08
"Не спасет от заражения": над сыном Рудковской нависла страшная угроза
04:09
"Во все тяжкие": Кейт Миддлтон приписали отношения на стороне
01:57
"Приведет к печальному концу": Батрутдинов рискует остаться без семьи
00:03
Клявер прилюдно взял соблазнительную Славу за столом
21:41
"Похож на лик с иконы": резко преобразившийся Галкин стал копией Иисуса Христа
21:39
В России изменился подход к питанию домашних животных
21:31
Массовое ДТП в Петербурге: столкнулись четыре машины
21:04
"Он покойник": Зеленский поплатился за роковую ошибку
21:00
Восстанавливающие невинность Кравец хирурги сцепились перед операционной
20:55
"У Шаляпина теперь Танечка": певца поймали в компании новой пассии
20:50
Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге
20:18
Сразу с двумя: одинокий Батрутдинов пустился во все тяжкие в Таиланде
19:31
"Злой рок": больная раком Заворотнюк оказалась на грани смерти
18:47
Марсианская вода оказалась пригодной для жизни
17:59
Пропавшего Бурунова из "Полицейского с Рублевки" нашли в клинике
17:54
Автор "Дома-2" вернет Гурченко с того света с помощью технологий
17:48
Шоу "Слабое звено" вернется на телеэкраны с прежней ведущей
17:21
Рассвирепевшая Малышева побила подростков в эфире Первого канала
17:18
"Кто пустил без шапочки?": звезда "Универа" Рудова голая заявилась в бассейн
17:08
Лекарство от рака нашли в подорожнике и календуле
17:01
Произойдет чудо: предсказано будущее России после ухода Путина
16:50
"С температурой под 40": звезда "Дома-2" оставила больного сына без помощи
16:37
"Это отстой просто!": Гузеева довела невесту до срыва и сравнила ее с проституткой
16:30
Шесть человек погибли из-за стрельбы в немецком городе
16:13
"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту
16:02
Народ в ужасе от вида погребенной заживо актрисы сериала "Крепостная"
15:58
"Сваху уважать надо!": взбешенная Сябитова сорвалась на гостя в эфире
15:53
"Тихушница-психопатка": что стоит за подозрительным поведением Фриске
15:49
"Каждая секунда на счету": Лопырева молит о деньгах на лечение ребенка
15:38
В Китае сделали первый снимок смертоносного коронавируса
15:22
Необычный симптом позволит выявить рак на ранней стадии
15:13
Изменившуюся до неузнаваемости Стриженову перепутали с Пугачевой
15:13
"Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть": пронзительная исповедь Лолиты о любви
15:10
Перенесший микроинсульт Вячеслав Добрынин поставил на себе крест
14:57
Дочь Топурии под смех мамы рассказала о зверствах
14:55
"Неумный поступок": простофилю Зеленского крупно подставили
14:44
Предложение на кладбище: актриса российских сериалов шокировала Корчевникова
14:41
Умерла старейший практикующий хирург России
14:31
Дорожащий растительностью Галкин борется за комфорт Пугачевой
14:13
В Китае объявлен высший уровень угрозы из-за коронавируса
14:05
Стриженова получила удар из-за "бездарной" дочери
13:41
Как правильно готовить кофе
13:36
"Стояла над ним с подушкой": измученная издевательствами актриса "Кухни" Ксенофонтова о попытке убийства
13:31
Пьяный россиянин застрелил сторожа из охотничьего ружья в ходе ссоры
13:28
Юлечка забрала: сына Рязановой похоронят возле Началовой
13:25
Совет экспертов: как избежать переутомления
13:04
Как обезопасить себя во время интернет-шопинга
13:03
Житель Вологодской области изнасиловал и избил до смерти пенсионерку
12:58
Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына
12:40
У беременной Костенко обнаружили аномалию
12:34
"Что ты меня позоришь?": Игорь Крутой публично обратился к родному человеку
12:25
"Не девушка, а мечта": Загитова переплюнула Волочкову
12:23
Умер командовавший десантом в Афганской войне генерал-майор
12:17
"Досталось за то, что я толстый": Тарасова разнесла Уткина в пух и прах
12:09
Кровоизлияние в мозг и кома: пережившая нападение звезда сериала "Убойная сила" борется за жизнь
12:00
На Урале женщина выпала из окна на девятом этаже
11:54
"Разоблачили всю гнилость": скандальное заявление ЦРУ произвело фурор
11:44
Мышьяк в рисе: диетолог предупредила об опасности
11:39
Очень интересно: врач обрисовал неожиданные перспективы умирающей Заворотнюк
11:22
Для пациентов с коронавирусом в кратчайшие сроки построят больницу
11:20
Седокова показала выпирающие соски крупным планом
11:09
Есть жертвы: в Ярославле столкнулись легковушка и два автобуса
11:01
Звезде сериала "Склифосовский" всадили нож в спину на шоу Шепелева
10:56
Ошарашенный Винокур вышел из себя из-за громкого скандала
10:44
"Внутри меня фейерверк": российский фигурист не смог сдержать слез
10:43
Кончаловский сообщил о смерти после пропажи сына
10:25
Десять тысяч долларов за голову: Урганта чуть не убили из-за шутки
10:01
Орлова заговорила о свадьбе после слухов о связи с Кадони
10:01
Подруга выставила Собчак на посмешище
09:54
"120% точности": Лукашенко похвастался невероятным достижением
09:52
Есть пострадавшие: на Урале в жилом доме взорвался газ
09:33
Резко похудевшая Дубцова удивила народ внешним видом
09:26
Казус на встрече Путина с принцем Чарльзом шокировал народ
09:15
Число жертв коронавируса возросло
08:56
Меган Маркл и принца Гарри с позором выкинули из семьи после мерзкого предательства
08:55
"Постоянно крики, вонь": дочь Марии Шукшиной выступила с заявлением
08:45
В Москве школьницы наелись снега и были срочно госпитализированы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Каждая секунда на счету": Лопырева молит о деньгах на лечение ребенка
"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту
"Сваху уважать надо!": взбешенная Сябитова сорвалась на гостя в эфире
В Китае сделали первый снимок смертоносного коронавируса
"Тихушница-психопатка": что стоит за подозрительным поведением Фриске
"Это отстой просто!": Гузеева довела невесту до срыва и сравнила ее с проституткой
Шоу-бизнес

Шокирующее фото Андрея Малахова стало сенсацией

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сеть попало шокирующее фото телеведущего Андрея Малахова. Молодой шоумен позирует на снимке в компании коллеги Екатерины Стриженовой. 
прочитано 680 раз

Екатерина Стриженова и Андрей Малахов являются давними друзьями. Дружбе не помешал тот факт, что теперь они работают на разных каналах.

ПО ТЕМЕ

"Это беспредел!": скандальный выпуск шоу Малахова сняли с эфира

Приблизили кончину: Малахов принес семье Караченцова много горя

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Совместная архивная фотография, сделанная 23 года назад, Андрей Малахов сопроводил в социальных сетях небольшой историей, которую он посвятил поздравлению Екатерины Стриженовой с днем рождения. "Мое новоселье в Москве. Моя первая столичная домашняя вечеринка. Все еще впереди – мы счастливы, молоды и беззаботны. Ты уже тогда настоящая звезда и пример для подражания. Рад, что за все эти годы ты осталась такой же светлой и доброй Катюшей, какую мы тебя ценим и любим", – цитирует знаменитость сайт "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что в 1997 году Екатерина Стриженова начала работу ведущей в программе "Доброе утро", а Андрей Малахов в этой же передаче стал специальным корреспондентом.

Ранее журналистка Яна Поплавская решила раскрыть правду в своем "Инстаграм". Она уточнила, что снятую Андреем Малаховым передачу не показали в ряде российских регионов. Ее увидели только жители Дальнего Востока. По мнению Поплавской, истину об исчезновении ребенка пытаются скрыть "наверху".

"Я хочу, чтобы вы поняли, что происходит дикое беззаконие вокруг истории исчезновения Влада Бахова! В этой программе я говорила о липкой и мерзкой лжи, которая охватила город, где жил Влад", – написала артистка. Она отметила, что снятое ею видео – фрагмент передачи, во время которой Андрей Малахов вышел в прямой эфир в соцсетях.

26 января 2020, 12:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
"Он покойник": Зеленский поплатился за роковую ошибку
Казус на встрече Путина с принцем Чарльзом шокировал народ
Обнародована личная переписка Мишустина после назначения премьером

Шоу-бизнес

Известие о смертельном диагнозе добило Кудрявцеву
Шокирующее фото Андрея Малахова стало сенсацией
Приватный разговор Галкина об Орбакайте стал достоянием общественности
"Бить морду ": муж известной певицы взбесился из-за подлой подставы Шепелева

Проишествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

Lifestyle

Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Шоу-бизнес

Перекроили: лицо кардинально изменившейся Пугачевой вызвало оторопь

Поклонники негодуют
Шоу-бизнес

"Вам не надоело еще?": родных Заворотнюк требуют к ответу

Поклонники хотят узнать правду
Шоу-бизнес

Вырезавшая грудь Кудрявцева поделилась неожиданным снимком

Ведущая показала кадр с любимой женщиной
Шоу-бизнес

Высоцкая показала сына-подростка после пропажи

Юноша становится копией матери

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
"Досталось за то, что я толстый": Тарасова разнесла Уткина в пух и прах
"Внутри меня фейерверк": российский фигурист не смог сдержать слез
Знаменитая теннисистка обратилась в полицию из-за происков злопыхателей

Регионы

"Ждать недолго": над Крымским мостом нависла страшная угроза
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru