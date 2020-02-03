Барановская откровенно об уходе Гордона из шоу

На протяжении последних дней в Сети муссируются тревожные данные о шоу "Мужское/Женское". Говорят то о закрытии программы, то об увольнении ведущего Александра Гордона. Юлия Барановская высказалась об уходе коллеги.

В Сети ходит противоречивая информация: одни утверждают, что Александр Гордон, порядком устав от склок и скандалов на шоу, решил уволиться. Другие говорят, будто это начальство приняло волевое решение не в его пользу из-за падающих рейтингов.

Соведущая Александра Гордона по программе "Мужское/Женское" Юлия Барановская успокоила зрителей. "Нет, он не уходит! Откуда вы берете эти слухи?" – цитируют телеведущую "7 Дней". Более того, программа начала выходить на Первом канале аж по два раза в день.

Уже шесть лет Юлия Барановская и Александр Гордон работают вместе. За эти годы чего только не случалось на шоу. Часто оказывалось так, что у ведущих на одну тему были диаметрально противоположные точки зрения. Однажды дошло до того, что Барановская и Гордон поссорились. К счастью, вскоре Юлия и Александр сумели наладить отношения.

Отметим, что ведущие еще и хорошие друзья. Так, Александр Гордон даже приходил поздравить дочку Юлии Барановской с днем рождения в 2019 году. Пара настолько близка, что им то и дело приписывают романтические отношения. Однако уже несколько лет Александр Гордон счастливо женат на Нозе Абдулвасиевой, которая значительно моложе его.

Что касается личной жизни Юлии Барановской, то тут можно только догадываться. Ведущая не обсуждает подробностей. Впрочем, и не скрывает, что счастлива в любви. От гражданского брака с футболистом Андреем Аршавиным у телеведущей трое детей.