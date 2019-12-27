Барановскую с детьми отказались пустить в самолет

Знаменитость и ее дети Яна, Арсений и Артем провели потрясающий отпуск в Намибии. По пути домой с Юлией Барановской произошла забавная история. В момент посадки в самолет сотрудник аэропорта решил, что она слишком молода, чтобы быть матерью троих детей. У звезды потребовали доверенность от родителей.
"На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задали вопрос: "Вы путешествуете одни? Где сопроводительное письмо от родителей?" Я говорю: "Я родитель!" Улыбнулись и сказали, что выгляжу, как сестра. Такие путешествия и правда превращают меня в ребенка. В телефоне столько фото и видео из Намибии, все не выложишь, а жаль", – написала Барановская в "Инстаграм".
Теледива и ее близкие в восторге от путешествия по Намибии. Звездное семейство познакомилось с местной флорой и фауной. Особенно Юлии Барановской понравились бегемоты.
"Дождалась. Бегемоты очень редко вылезают из воды при свидетелях. Они долго ждали, чтобы я ушла, а я долго ждала, чтобы они вылезли – папа, мама и их малыш. Вы сами видите, кто оказался терпеливее 😂", – написала Юлия Барановская и опубликовала видеозапись с купающимися животными.
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