Вскрылась грязная ложь Меган Маркл ради выгоды

Герцогиня Сассекская в свое время солгала во время кастинга, чтобы получить роль в сериале "Форс-мажоры". Таким грязным способом Меган Маркл обошла конкуренток, но добилась своего.
В 2004 году во время кастинга Меган Маркл спросили, состоит ли она в Гильдии актеров. И хотя ее там не было, будущая жена принца Гарри солгала, заявив, что является ее членом, сообщает Daily Mail. Позже она отмечала, что почувствовала себя мошенницей, но это не помешало ей хранить свой секрет.
Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от королевских обязанностей. Теперь им самим придется обеспечивать себя деньгами. Герцогиня Сассекская надеется стать ведущей реалити-шоу "I Do, Redo" на Netflix. Кроме того известно, что супруга принца Гарри может вернуться к актерской профессии: ее уже пригласили озвучивать персонажа для мультфильма Disney. Принц Гарри планирует открыть продюсерскую компанию по производству документальных фильмов.
Напомним, что поклонники британской короны не раз осуждали семейную пару за "мерзкое предательство". Пользователи Сети регулярно пишут гадости в адрес внука королевы и Меган Маркл.
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