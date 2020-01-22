"Я собираюсь их остановить": принц Гарри готов к решительным действиям ради Меган Маркл

Минувшей осенью зрители увидели третий сезон нашумевшего сериала "Корона" от компании Netflix. Исторический многосерийный фильм, рассказывающий о правлении и личной жизни Елизаветы II, очень полюбился поклонникам дома Виндзоров по всему миру.
Доволен "Короной" и сам британский монарх. Елизавета посмотрела первые десять серий первого сезона в компании одного из своих сыновей – принца Эдварда. Августейшая особа посчитала некоторые изображения событий чересчур драматизированными, однако в целом картину она назвала хорошей.
Между тем не все члены дома Виндзоров желают видеть себя на экране. Принц Гарри не хочет, чтобы о нем и его жене Меган Маркл упоминали в многосерийной картине.
Об этом в разговоре с BBC рассказала писательница Анджела Левин, которая ранее работала над биографией монаршего отпрыска: "Harry: A Biography of a Prince". Она лично говорила с внуком королевы.
"Когда я брала у него интервью, Гарри пожал мне руку и первое, что он спросил было: "Вы смотрите "Корону"?". На тот момент я ее не смотрела. Мне было даже стыдно. Он тут же добавил: "Я собираюсь их остановить до того, как они доберутся до меня", – поведала Анджела.
Отметим, не так давно стало известно, что компания Netflix готова предложить сотрудничество Меган Маркл и принцу Гарри. "Конечно, мы заинтересованы. А кто бы не был заинтересован?" – сказал коммерческий директор сервиса Тед Сарандос.
Напомним, не так давно герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей старших членов королевской семьи. Супруги больше не будут представлять Елизавету II, поэтому смогут получать предложения о работе в других странах. Меган Маркл, например, может вернуться к актерской профессии: ее уже пригласили озвучивать персонажа для мультфильма Disney. Принц Гарри планирует открыть продюсерскую компанию по производству документальных фильмов.
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