Меган Маркл и принца Гарри с позором выкинули из семьи после мерзкого предательства

Меган Маркл и принца Гарри с позором выкинули из семьи. Продукция герцогов Сассекских пропала с официального королевского сайта.

Фанаты Британской Короны больше не смогут получить памятные сувениры. Предметы были выпущены в честь свадьбы Сассексов в Виндзоре. Она состоялась в мае 2018 года. Некоторые кофейные наборы, кружки и тарелки были доступны для покупки несколько дней назад. Теперь предметы не представлены в интернет-магазине.

Пресс-секретарь Royal Collection Trust рассказала, что сувенирная продукция была распродана. Женщина заявила: "Многие фарфоровые коллекции Royal Collection Trust производятся для празднования определенного события. Они продаются в течение ограниченного времени".

Впрочем, предметы, выпущенные в честь празднования свадьбы принцессы Евгении, также были распроданы. Однако они все еще отображаются в интернет-магазине. На сайте представлены кружки и полотенца.

Как предполагает британское издание Express, ситуация может быть связана со скандалом, который разгорелся вокруг герцогской четы Сассекских. Не так давно Меган Маркл и принц Гарри отказались от обязанностей старших членов королевской семьи. Супруги больше не будут представлять Елизавету II.

Напомним, что поклонники Британской короны не раз осуждали семейную пару за "мерзкое предательство". Пользователи регулярно пишут гадости в адрес внука королевы и его жены.