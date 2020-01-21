Родная сестра врезала "токсичной" Меган Маркл после скандала

Родственница обвинила супругу внука Елизаветы II в том, что та разрушила королевскую семью. Оказалось, в прошлом Маркл также испортила отношения и со своими близкими.
"А ведь Меган знала все социальные требования замужества с принцем. И она совершенно точно знала, что это повлечет за собой пристальное внимание СМИ и обсуждение каждого ее шага. Ей следовало еще до свадьбы спросить себя, способна ли она вести себя в соответствии с этими требованиями", – негодует Саманта.
Также родственница назвала Маркл "токсичной". Во-первых, потому что та принудила мужа отказаться от престола, зная, как сильно это заставит переживать его 93-летнюю бабушку. Во-вторых, Меган постоянно ругается с родным отцом. И ее абсолютно не волнует, что у него слабое сердце.
"Скорее всего Меган не выдержала постоянных сравнений с Кейт Миддлтон. Ее и принца Уильяма очень любят британцы. Они икона британской монархии. Никто не в силах конкурировать с ними", – резюмировала Саманта.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
Надо улучшать демографию
про климакс
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Дочь собралась замуж за хромого, но богатого.