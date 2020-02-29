"Необходима операция!": знаменитой актрисе поставили неутешительный диагноз

Актриса сообщила о проблемах со здоровьем в своем инстаграм-аккаунте. 38-летняя Елена Борщева почувствовала себя плохо и обратилась к медикам. После многочисленных исследований и анализов ей поставили неутешительный диагноз. У звезды нашли грыжу.
Елене Борщевой требуется оперативное хирургическое вмешательство, сообщает Starhit.ru. Она призналась в "Инстаграм", что специально не читает в Сети подробности диагноза, чтобы не испугаться еще больше.
Также Елена Борщева рассказала, что проконсультировалась с двумя разными врачами, которые однозначно настаивают на хирургическом вмешательстве. "Оба сказали: "Необходима операция!", – сообщила юмористка.
По словам актрисы, специалисты связывают появление новообразования со второй беременностью. Дочь Елены Борщевой Ума родилась в 2015 году.
Теперь знаменитости предстоит найти время, чтобы уделить внимание своему здоровью. Елена Борщева планирует обратиться в больницу в ближайшие два месяца. Еще месяц ей понадобится на реабилитацию.
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