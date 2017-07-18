Вся студия рыдала из-за семейной драмы звезды Comedy Woman

Новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят" был посвящен семейной драме звезды Comedy Woman Елены Борщевой. Слушая душещипательную историю актрисы, вся студия обливалась слезами.

Первой заплакала Елена, рассказывая о том, что родной отец бросил ее мать, когда та была беременна. Только в десять лет девочка нашла в себе смелость прямо спросить у родительницы, кто ее папа и почему он не живет с ними.

Оказалось, что отцом будущей звезды КВН был студент из Панамы Хулио Санта-Мария Герра. Он вернулся на Родину, оставив беременную маму Борщевой в России. Когда артистка выросла, она нашла семью своего папы, съездила к нему, познакомилась с родственниками.

А вот мать Елены Татьяна не видела Хулио с того самого дня, когда он ушел от нее, ни разу не оглянувшись. Хотя знал, что она ждет ребенка. Женщина обрела счастье с другим мужчиной и создала с ним семью, родила вторую дочь.

Когда Санта-Мария Герра появился в студии "Пусть говорят", он крепко обнял свою дочку и прослезился. Татьяне же он просто сказал "привет" и поцеловал в щеку. Андрей Малахов отметил, что встреча бывших любовников вышла весьма прохладной.

В ходе беседы стало понятно, почему Хулио и Татьяна не демонстрируют страсть. В момент интрижки с россиянкой мужчина был женат на другой. Он не звал замуж Елену и ничего ей не сулил. Беременность оказалась случайной. Мама Борщевой подчеркнула, что она без претензий. "Он ничего не обещал, я от него ничего не требовала. Я ни в чем его не обвиняю", – заверила Татьяна.