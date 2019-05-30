Елена Борщева переспала с фитнес-тренером
Первым делом девушка рассказала о своем муже, фитнес-тренере Валерии Юшкевиче. Под его присмотром занимаются многие звезды шоу-бизнеса, похвасталась Елена. "К нему ходят на тренировки певец Дмитрий Нестеров, актер Александр Стекольников", – отметила актриса. Также он консультировал многих резидентов Comedy Club.
Борщева тоже занимается под руководством супруга. Благодаря тренировкам она сбросила девять килограммов. Девушка использует маленькие веса, но делает много подходов. Валерий все время придумывает новые комплексы упражнений.
"Скажу, что муж держит меня в ежовых рукавицах и не дает расслабиться", – поделилась Елена.
Во время передачи Довлатова подняла тему интимных отношений. По мнению ведущей, молодые люди сегодня хотят вступать в брак с девушками, с которыми до этого у них не было секса. Борщева не согласилась и сказала, что будущего спутника жизни следует протестировать.
Елена в браке уже 15 лет. Валерий сделал ей предложение спустя полгода после знакомства. Актриса призналась, что секс у них случился уже на третьем свидании. "Мне с детства бабушка говорила, что Бог любит троицу. Я послушалась ее совета", – открыла тайну Борщева.
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