"А где же муж?": Аллу Пугачеву сняли с девочкой в темном уголке

Примадонна опубликовала снимок в соцсети. "Счастье в надежных руках", – подписала его Примадонна. На фото они с девочкой стоят, обнявшись в полутемном уголке их роскошного дома.
Поклонники пришли в восторг от милого кадра. Они восхитились тому, какой замечательной мамой является Алла Пугачева, а также пожелали ее дочери расти на радость родителям здоровой и счастливой. "Волшебная мама", – высказался один из фолловеров.
Правда, некоторые подписчики удивились тому, что на фото представлено не все звездное семейство. "А где муж?", – поинтересовался один из них.
Примечательно, что и супруг Аллы Пугачевой, Максим Галкин выложил домашнее фото – Примадонну с Лизой и сыном Гарри. "Хороший день дома", – подписал снимок юморист. Шоумен регулярно выкладывает кадры из жизни своей семьи. Поклонники не зря считают его прекрасным отцом, ведь своим наследникам артист уделяет много внимания.
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