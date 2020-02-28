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"Какой-то террор": Ольга Бузова рассказала о домашнем насилии

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова поведала о рукоприкладстве. Она уверена: если мужчина хоть раз поднял руку на женщину, нужно уходить.
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Исполнительница разоткровенничалась об отношениях. По ее мнению, союз, где процветает домашнее насилие, не имеет права на существование.

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По слухам, певица была жертвой подобного сценария в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ольга Бузова прямо не подтвердила случаи рукоприкладства, но свою позицию озвучила четко. Она уверена: если мужчина поднял руку на женщину, ему нельзя давать второй шанс.

Певица призналась, что шла на многое ради спокойствия возлюбленного: подписала брачный контракт, согласилась уйти из шоу "Дом-2" и посвятила себя семье. Теперь Бузова считает такое поведение ошибкой, сообщает "Домашний очаг".

По словам теледивы, она поняла самое важное: любовь – не жертва. Артистка считает, что женщина не должна пренебрегать своими целями, принципами и желаниями. Ольга Бузова уверена, что ломать себя нельзя, но при этом нужно уметь слышать избранника и подстраиваться под него по необходимости. 

"Как только ты понимаешь, что возникает какой-то террор, нужно это либо сразу пресекать, либо выходить из отношений", – заявила певица. Бузова не скрывает, что расставание с Тарасовым было болезненным. Сейчас у телеведущей роман с блогером Давидом Манукяном. Поговаривают, что влюбленные планируют свадьбу.

Автор: 28 февраля 2020, 16:03
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