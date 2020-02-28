"Какой-то террор": Ольга Бузова рассказала о домашнем насилии

Исполнительница разоткровенничалась об отношениях. По ее мнению, союз, где процветает домашнее насилие, не имеет права на существование.
По слухам, певица была жертвой подобного сценария в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ольга Бузова прямо не подтвердила случаи рукоприкладства, но свою позицию озвучила четко. Она уверена: если мужчина поднял руку на женщину, ему нельзя давать второй шанс.
Певица призналась, что шла на многое ради спокойствия возлюбленного: подписала брачный контракт, согласилась уйти из шоу "Дом-2" и посвятила себя семье. Теперь Бузова считает такое поведение ошибкой, сообщает "Домашний очаг".
По словам теледивы, она поняла самое важное: любовь – не жертва. Артистка считает, что женщина не должна пренебрегать своими целями, принципами и желаниями. Ольга Бузова уверена, что ломать себя нельзя, но при этом нужно уметь слышать избранника и подстраиваться под него по необходимости.
"Как только ты понимаешь, что возникает какой-то террор, нужно это либо сразу пресекать, либо выходить из отношений", – заявила певица. Бузова не скрывает, что расставание с Тарасовым было болезненным. Сейчас у телеведущей роман с блогером Давидом Манукяном. Поговаривают, что влюбленные планируют свадьбу.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кого еще тошнит от стариков?..
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Реалист - кибер-рыцарь
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Россия
Бабаевский шоколад мммм(Продолжаем)