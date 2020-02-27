"Такое грех не показывать": оголяющаяся Бузова нашла защиту

"Я не согласна с тем, что Оля Бузова постоянно раздевается. Я не слежу за ней, но, на мой взгляд, она раздевается не больше, чем остальные", – заявила собеседница "Дни.ру". В качестве противоположного примера она привела Анастасию Волочкову.

По мнению исполнительницы, балерина регулярно выставляет себя посмешищем, показывая коронные шпагаты на фото и видео. "А у Оли красивое тело, подтянутое и женственное, такое грех не показывать, но она (опять же, на мой взгляд непосвященного пользователя) делает это достаточно дозировано и красиво", – высказалась певица.

"Другое дело, что она в постоянном фокусе внимания и любой ее шаг рассматривается под лупой и выглядит гипертрофированно", - добавила Елена Князева. По ее словам, если у кого-то фото в купальнике могло бы пройти незамеченным, то любой снимок Ольги Бузовой – это событие, которое выглядит преувеличенно со всех точек зрения.

Напомним, россияне часто устраивают певице травлю из-за ее откровенных фото в "Инстаграм". В частности, из-за фото, сделанных с отдыха Ольги Бузовой и ее возлюбленного Давида Манукяна в Пхукете. Тогда пользователи Сети буквально закидали звезду камнями. Они посчитали, что ее купальник выглядит неприлично из-за слишком глубокого декольте и вырезов по линии бедер.