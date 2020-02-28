Принц Гарри и Меган Маркл больше не могут надеяться на безопасность в Канаде

Как только Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя королевские обязанности, власти Канады перестанут обеспечивать их безопасность. Это произойдет через несколько недель.

Как сообщалось ранее, Гарри и Меган намерены отказаться от королевских обязанностей. Они уже успели переехать из Великобритании в Канаду. Официально "Мегзит" завершится 31 марта 2020 года. После этого супруги начнут новую жизнь.

Таким образом, 1 апреля Сассекские столкнутся с проблемой безопасности, ведь канадские власти перестанут оплачивать их охрану. До этого страна тратилась на защиту Гарри и Меган, потому что этого требовал их статус.

Жители Канады были возмущены тем, что расходы на обеспечение безопасности королевских представителей фактически были взвалены на них, ведь деньги брались из налогов.

Напомним, недавно Гарри вернулся в Великобританию, чтобы посетить несколько мероприятий, поскольку статус принца еще обязывает к этому. Меган также должна на время приехать в страну. Елизавета II в настоящий момент зла на Сассекских. Королева не понимает, почему ее младший внук ввязался в эту историю.