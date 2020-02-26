"Я расстроен": отец отвернулся от Меган Маркл после оскорбления королевы Елизаветы II

Отец осудил поступок Меган Маркл. Та пожаловалась на решение Елизаветы II запретить использовать королевский бренд в коммерческих целях.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри дерзко высказались о запрете королевы Великобритании зарабатывать на бренде Sussex Royal. По мнению супругов, правительство страны не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за границей. Они отметили, что добровольно отказываются использовать любую интеграцию слова "королевский".

Британских подданных удивило поведение герцогов Сассекских. Они не понимают, почему в это ввязался принц Гарри, ради которого Елизавета II пошла на многие компромиссы.

Поступок Меган прокомментировал Томас Маркл. Мужчина не скрывает, что слова дочери и ее супруга вызывают гнев. "Я сейчас очень расстроен из-за Гарри и Меган. У них нет права говорить с королевой так, как они говорили. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа", – заявил мистер Маркл.

В Сети происходящее назвали "Мегзитом", скрестив имя Меган со словом "Брекзит", которое обозначает выход Великобритании из Европейского союза. В "Твиттер" началось обсуждение поступка герцогов Сассекских. Многие разделяют мнение отца Меган.

"Почему принц Гарри рискует драгоценной связью со своей бабушкой и даже идет на оскорбления по поводу ее юрисдикции?", "Интересно то, что бессмыслица Гарри и Меган не погрузила монархию в кризис. Во всяком случае, это усилило поддержку людей Ее Величества", "Не понимаю, зачем Меган нужен ее титул, если они покинули королевскую семью?" – написали пользователи.

Официально принц Гарри и Меган Маркл покинут королевскую семью в марте 2020 года. Ради этого мероприятия они приедут в Великобританию.