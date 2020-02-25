Кейт Миддлтон сбежит из страны на время визита Меган Маркл

Поклонники монаршей династии надеялись, что знаменитая четверка воссоединится во время возвращения Маркл и Гарри в Великобританию. Однако этому, видимо, не суждено случиться.
25 февраля в Кенсингтонском дворце объявили, что Кейт Миддлтон и принца Уильяма не будет в Великобритании во время визита герцогов Сассекских. Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Лондон 28 февраля и вскоре уедут. А герцоги Кембриджские 3 марта отправятся с визитом в Ирландию, передает Express.co.uk.
Кейт Миддлтон с мужем посетят Дублин, графства Мит, Килдэр и Голуэй. Примечательно, что многие расценили поездку герцогов Кембриджских в Ирландию как знак Маркл и принцу Гарри. Есть предположение, что таким образом чета выказывает свое недовольство поведением Сассексов.
И все же, есть предположение, что Кейт Миддлтон, принца Уильяма, Гарри и Меган Маркл все же можно будет увидеть вместе 9 марта. В этот день британская королевская семья будет праздновать День содружества наций. Этот праздник посещают почти все близкие Елизаветы II для службы в Вестминстерском аббатстве.
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